На АЭМЗ идут пусконаладочные работы в новом цехе (видео)

В настоящий момент на Абинском электрометаллургическом заводе подходит к завершению первый этап инвестиционной программы, связанной с развитием метизного производства на предприятии, рассказал журналисту "Металлоснабжение и сбыт" главный инженер завода Николай Беседин.

По его словам, сейчас идут пусконаладочные работы в новом цехе, где компания предполагает производить до 20 тыс. т проволоки ВР, 40 тыс. т проволоки ОК (с оцинкованием и без оцинкованного покрытия) и 5 тыс. т сварочной проволоки в месяц.

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