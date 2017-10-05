ЗТЗ поставил продукцию на рынок Евросоюза

Загорский трубный завод поставил трубы для реконструкции газопровода в Таллине, сообщает компания. В поставку вошли трубы сортаментом 720х10 мм, марка стали 17Г1С-У, К52 в трехслойной изоляции. Объем поставки составил 50 тонн. Трубы произведены в соответствии с ГОСТ 20295-85.

Первым клиентом Загорского трубного завода на территории Евросоюза стала металлоторговая компания UWEKO. Конечным заказчиком стала компания Eesti Gaas.

Директор по маркетингу и продажам Загорского трубного завода Дмитрий Симанков отметил: «Эта поставка – знаковая для компании. Мы уже доказали качество нашей продукции в России. Теперь готовы доказывать его и клиентам Евросоюза. Стоимость наших труб, их главное конкурентное преимущество, привлекательна не только для клиентов в России, а Металлургия 2.0 не ограничивается территорией страны. Несмотря на загруженность предприятия заказом Газпрома, в частности линии изоляции, изоляцию данных труб мы выполнили на мощностях Изоляционного завода, тем самым, не нарушив сроков исполнения заказа для российской компании».

Таким образом, несмотря на отсутствие в настоящее время сертификата API, компания уже обладает опытом зарубежных поставок, в том числе в страны, работающие по системе двойной сертификации.