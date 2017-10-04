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кадры , НЛМК-Сорт , образование , Группа НЛМК | 04 октября 2017 г. | 16:37

НЛМК-Сорт развивает программу целевого обучения

НЛМК-Сорт развивает программу целевого обучения

В 2017 году при поддержке предприятий дивизиона «Сортовой прокат Россия» Группы НЛМК – заводов НЛМК-Урал и НЛМК-Метиз - 53 человека получают образование в высших и средних учебных заведениях. НЛМК-Сорт проводит программу целевого набора совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской области с 2013 года. Целевое обучение дает возможность выпускникам школ получить образование на бюджетной основе, с прохождением ежегодной производственной практики на заводе, а также стипендией от предприятия. После получения диплома молодым специалистам гарантируется трудоустройство.

В 2017 году 20 студентов проходят обучение при поддержке НЛМК-Сорт. В УрФУ на бюджетной основе учатся 3 человека. В Уральский политехнический колледж поступили 7 человек. Кроме того, 10 студентов Уральского политехнического колледжа, обучающиеся по специальностям «Обработка металлов давлением» и «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», будут получать стипендии от НЛМК-Урал и НЛМК-Метиз.

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Предприятия НЛМК-Сорт также ежегодно проводят практику для студентов, так в 2017 году свои знания в условиях производства испытали 35 студентов 3 курса из УРФУ, Магнитогорского государственного технического университета и Сибирского государственного индустриального университета. По итогам производственной практики 8 студентов будут получать стипендии от НЛМК-Урал и НЛМК-Метиз.

Работники предприятий дивизиона «Сортовой прокат Россия» Группы НЛМК тоже могут получить высшее образование бесплатно. В этом году 27 работников НЛМК-Урал и НЛМК-Метиз продолжают обучение в УрФУ, Уральском политехническом колледже и Ревдинском многопрофильном техникуме. В 2017 году 5 работников заключили с предприятиями договоры на возмещение затрат за обучение в ВУЗе по востребованным специальностям: «Металлургия черных металлов», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». На целевое обучение по направлению «Металлургия» в УРФУ на бюджетной основе поступил работник энергетического цеха НЛМК-Урал.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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