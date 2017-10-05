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Вертолеты России , Вертолетостроение | 05 октября 2017 г. | 09:03

Вертолеты России поставят Минобороны РФ два Ми-26

Вертолеты России поставят Минобороны РФ два Ми-26

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом выполнения государственного оборонного заказа на заводе "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех). В рамках Гособоронзаказа 2017 г. предприятие поставит министерству обороны РФ два тяжелых вертолета Ми-26.

Первая машина в настоящее время уже передана заказчику и прибыла к месту постоянной эксплуатации в Хабаровском крае. Второй вертолет Ми-26, изготовленный на "Роствертоле" для российского военного ведомства, на данный момент выполнил все необходимые наземные и летные испытания и проходит процедуру приема-передачи.

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"Россия является мировым лидером в сегменте сверхтяжелых вертолетов, и Ми-26 – наш рекордсмен по грузоподъемности – сегодня востребован и в России, и за рубежом. Мы прикладываем все усилия для строгого соблюдения сроков поставки, ведь эти вертолеты незаменимы при выполнении целого ряда задач, стоящих перед министерством обороны. Кроме того, в настоящее время мы рассматриваем вопрос модернизации Ми-26 в интересах Минобороны РФ", - сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26 уникален по своим транспортным возможностям и используется для мобильной переброски десантных подразделений, в том числе крупногабаритной техники. Ми-26 может быть использован для выполнения широкого круга задач, в том числе транспортных, эвакуационных и противопожарных. Вертолет способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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