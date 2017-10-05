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Группа ГАЗ , автомобилестроение | 05 октября 2017 г. | 06:00

Группа ГАЗ представляет мобильную ремонтную мастерскую на сжатом природном газе

Группа ГАЗ представляет мобильную ремонтную мастерскую на сжатом природном газе

Группа ГАЗ представляет новую модель спецтехники – ремонтную мастерскую на базе среднетоннажного автомобиля «ГАЗон NEXT CNG». Автомобиль, оборудованный двигателем ЯМЗ-534 на сжатом природном газе (метане), представлен в рамках VII Петербургского международного газового форума, который проходит с 3 по 6 октября 2017 г.

Сжатый (компрированный) природный газ – самое экономически эффективное и экологичное из широко используемых в коммерческом транспорте видов топлива. Его применение обеспечивает снижение эксплуатационных затрат на 40-50% (в зависимости от величины пробега и особенностей конкретной модели) по сравнению с бензином и дизельным топливом. При использовании природного газа вместо нефтяного топлива (бензина и дизеля) выброс в окружающую среду токсичных веществ, таких как оксиды углерода, оксиды азота, углеводороды, углекислый газ, снижается в 2-3 раза, а образование сажи, свойственное дизельным двигателям, просто отсутствует.

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15 сентября 2017 г. Группа ГАЗ представила новую "ГАЗель Next"

Установленный в автомобиле двигатель – газовый двигатель ЯМЗ-534 нового поколения, производство которого ведется на Ярославском моторном заводе «Группы ГАЗ» с ноября 2016 года. Это самая современная отечественная разработка газового двигателя для грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники. В средних рядных двигателях ЯМЗ-530 CNG мощностью от 150 до 312 л.с. стандарта «Евро-5» с потенциалом обеспечения «Евро-6» применены передовые конструктивные решения по компоновке, управлению, работе основных систем, обеспечивающих их надежность и экономичность.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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