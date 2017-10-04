ОМК представила уникальную продукцию для газовой отрасли

Объединенная металлургическая компания представляет на VII Петербургском международном газовом форуме новейшие разработки импортозамещающей продукции для газовой отрасли. Форум проходит в северной столице России с 3 по 6 октября 2017 г. Продукция ОМК представлена на одной из основных площадок Газпрома – выставочной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли».

ОМК представила инновационную продукцию собственной разработки, ранее не производившуюся в России. Это новейшая запорно-регулирующая арматура для специальных условий эксплуатации, труба и отвод с плакирующим слоем. Это три вида шаровых кранов: DN300 PN25 МПа для использования на промышленных объектах, работающих с высокими давлениями рабочих сред; кран DN200 PN15 МПа для применения на объектах с высокой температурой рабочей среды (до +300°С), а также с высоким содержанием абразивных частиц в рабочих средах и кран DN100 PN15 МПА для применения на объектах сжижения природного газа с температурой рабочей среды до минус 196 °С.

Кроме этого, на выставке ОМК представила новую концепцию блочной автоматизированной газораспределительной станции нового поколения с возможностью работы на сжиженном природном газе. На площадке форума выставлен один из её блоков.