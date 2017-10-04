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ОМК , нефтегазовое оборудование | 04 октября 2017 г. | 14:37

ОМК представила уникальную продукцию для газовой отрасли

ОМК представила уникальную продукцию для газовой отрасли

Объединенная металлургическая компания представляет на VII Петербургском международном газовом форуме новейшие разработки импортозамещающей продукции для газовой отрасли. Форум проходит в северной столице России с 3 по 6 октября 2017 г. Продукция ОМК представлена на одной из основных площадок Газпрома – выставочной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли».

ОМК представила инновационную продукцию собственной разработки, ранее не производившуюся в России. Это новейшая запорно-регулирующая арматура для специальных условий эксплуатации, труба и отвод с плакирующим слоем. Это три вида шаровых кранов: DN300 PN25 МПа для использования на промышленных объектах, работающих с высокими давлениями рабочих сред; кран DN200 PN15 МПа для применения на объектах с высокой температурой рабочей среды (до +300°С), а также с высоким содержанием абразивных частиц в рабочих средах и кран DN100 PN15 МПА для применения на объектах сжижения природного газа с температурой рабочей среды до минус 196 °С.

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Кроме этого, на выставке ОМК представила новую концепцию блочной автоматизированной газораспределительной станции нового поколения с возможностью работы на сжиженном природном газе. На площадке форума выставлен один из её блоков.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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