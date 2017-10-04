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Москва , дорожное строительство | 04 октября 2017 г. | 16:01

Арабские инвесторы вложатся в строительство дублера Кутузовского проспекта

Арабские инвесторы вложатся в строительство дублера Кутузовского проспекта

Пул инвесторов, в состав которого входит суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), может вложиться в строительство платного дублера Кутузовского проспекта в Москве, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В пул инвесторов также войдут другие арабские фонды, в том числе регулярный партнер РФПИ — фонд Mubadala из ОАЭ.

Саудовский фонд примет участие в холдинге РФПИ и УК "Лидер", который создан в этом году для строительства и эксплуатации дорог и городского транспорта. Предполагается, что соглашение будет подписано во время визита короля Саудовской Аравии в Россию 5 октября.

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Стороны прорабатывают участие в трех крупных инфраструктурных проектах: эксплуатация участка платной скоростной автодороги М-1 "Северный обход Одинцова" (его оператором является структура "Лидера" — ИФ); проектирование, строительство и эксплуатация дублера Кутузовского проспекта в Москве; строительство и эксплуатация линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге, сказано в сообщении.

Напомним, что проектированием северного дублера Кутузовского проспекта занимается ОАО "Новая концессионная компания" (входит в структуру УК "Лидер"), концессионное соглашение на срок 40 лет с ней было подписано в конце 2014 года. Тогда ожидалось, что объем частных инвестиций составит около 60 млрд рублей.

Дорога пройдет от "Москва-Сити" до МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Будут предусмотрены съезды-выезды в самом "Сити" и на пересечении с улицей Барклая. В целом дорога протяженностью 11 км станет продолжением дороги в обход Одинцово, тем самым город получит выезд из центра до ЦКАД.

Затраты города при строительстве магистрали связаны с изъятием земель, а также с софинансированием расходов по выносу и перекладке инженерных коммуникаций.

Источник: Интерфакс
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