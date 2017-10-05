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Канада , Тайвань , антидемпинговые пошлины , сварные трубы | 05 октября 2017 г. | 09:27

Канада пересмотрела пошлины на трубы из Тайваня

Канада пересмотрела пошлины на трубы из Тайваня
Канадское таможенное агентство Canada Border Services Agency (CBSA) пересмотрело антидемпинговые пошлины на круглые сварные трубы из углеродистой стали из Тайваня, снизив их ставки для ряда производителей.

Если в ноябре 2012 г. для большинства экспортеров была установлена пошлина в размере 54,2%, то в ходе пересмотра она была снижена до 29,6%, а для компании Yieh Phui Enterprise осталась на уровне 4,7%.

В то же время, для компаний Chung Hung Steel и Shin Yang Steel действие пошлины было отменено. По оценкам специалистов CBSA, демпинговая маржа при поставках их продукции минимальна.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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