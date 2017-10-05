Канада , Тайвань , антидемпинговые пошлины , сварные трубы | 05 октября 2017 г. | 09:27
Канада пересмотрела пошлины на трубы из Тайваня
Если в ноябре 2012 г. для большинства экспортеров была установлена пошлина в размере 54,2%, то в ходе пересмотра она была снижена до 29,6%, а для компании Yieh Phui Enterprise осталась на уровне 4,7%.
В то же время, для компаний Chung Hung Steel и Shin Yang Steel действие пошлины было отменено. По оценкам специалистов CBSA, демпинговая маржа при поставках их продукции минимальна.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 10
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