На рынке легких коммерческих автомобилей РФ сокращается доля иностранных марок

Рынок новых легких коммерческих автомобилей в России за восемь месяцев 2017 г. вырос на 19,5% по сравнению с тем же периодом 2016 г. и составил 72,2 тыс. единиц. При этом продажи LCV российских марок выросли на 21,6%, а иностранных марок – на 14,6%. Доля LCV иностранных брендов на рынке снижается с 2015 г. и по итогам восьми месяцев 2017 г. составила 28,5%. Для сравнения, в 2014 г. такие автомобили занимали 48% рынка новых LCV, сообщается в отчете Маркетингового автомобильного агентства.

Рынок подержанных LCV в январе-августе 2017 г. по отношению к тому же периоду прошлого года вырос на 1,3% - до 285,9 тыс. единиц. Продажи подержанных LCV российских марок увеличились на 3,3%, иномарок – снизились на 0,9%. В отличие от рынка новых LCV, на вторичном рынке доля легких коммерческих автомобилей иностранных марок стабильна и на протяжении последних пяти лет составляет порядка 45%.