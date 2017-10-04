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автомобилестроение , Россия | 04 октября 2017 г. | 15:07

На рынке легких коммерческих автомобилей РФ сокращается доля иностранных марок

На рынке легких коммерческих автомобилей РФ сокращается доля иностранных марок

Рынок новых легких коммерческих автомобилей в России за восемь месяцев 2017 г. вырос на 19,5% по сравнению с тем же периодом 2016 г. и составил 72,2 тыс. единиц. При этом продажи LCV российских марок выросли на 21,6%, а иностранных марок – на 14,6%. Доля LCV иностранных брендов на рынке снижается с 2015 г. и по итогам восьми месяцев 2017 г. составила 28,5%. Для сравнения, в 2014 г. такие автомобили занимали 48% рынка новых LCV, сообщается в отчете Маркетингового автомобильного агентства.

Рынок подержанных LCV в январе-августе 2017 г. по отношению к тому же периоду прошлого года вырос на 1,3% - до 285,9 тыс. единиц. Продажи подержанных LCV российских марок увеличились на 3,3%, иномарок – снизились на 0,9%. В отличие от рынка новых LCV, на вторичном рынке доля легких коммерческих автомобилей иностранных марок стабильна и на протяжении последних пяти лет составляет порядка 45%.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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