На ЧМК завершили ремонт печи прокатного цеха

На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК, входит в Мечел) после ремонта запущена в работу печь по нагреву заготовок прокатного цеха . Обновленный агрегат является элементом линии по производству высокомаржинальной продукции – листа из высококачественных марок стали. Затраты на ремонт составили около 2 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Ремонт печи, предназначенной для равномерного нагрева стальных заготовок перед прокаткой, выполнен силами специалистов ремонтных служб ЧМК и управления огнеупорных работ компании «Мечел-Материалы». Обновление агрегата гарантирует эффективность его работы, качество и безопасность технологического процесса.

Ремонт включал обновление огнеупорной кладки печи, а также восстановление механического и энергетического оборудования. Специалисты заменили комплектующие систем транспортирования металла, водоохлаждения печи и газопроводов, провели ревизию контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Отремонтированная печь нагревает исходные заготовки (слябы) перед прокаткой на стане 2300/1700, где изготавливается листовой горячекатаный прокат из углеродистых, нержавеющих, марганцовистых марок стали. Продукция стана широко применяется в авиастроении, автомобильной промышленности и строительной отрасли.