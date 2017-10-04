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ЧМК , Мечел , модернизация оборудования | 04 октября 2017 г. | 12:37

На ЧМК завершили ремонт печи прокатного цеха

На ЧМК завершили ремонт печи прокатного цеха

На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК, входит в Мечел) после ремонта запущена в работу печь по нагреву заготовок прокатного цеха . Обновленный агрегат является элементом линии по производству высокомаржинальной продукции – листа из высококачественных марок стали. Затраты на ремонт составили около 2 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Ремонт печи, предназначенной для равномерного нагрева стальных заготовок перед прокаткой, выполнен силами специалистов ремонтных служб ЧМК и управления огнеупорных работ компании «Мечел-Материалы». Обновление агрегата гарантирует эффективность его работы, качество и безопасность технологического процесса.

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Ремонт включал обновление огнеупорной кладки печи, а также восстановление механического и энергетического оборудования. Специалисты заменили комплектующие систем транспортирования металла, водоохлаждения печи и газопроводов, провели ревизию контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Отремонтированная печь нагревает исходные заготовки (слябы) перед прокаткой на стане 2300/1700, где изготавливается листовой горячекатаный прокат из углеродистых, нержавеющих, марганцовистых марок стали. Продукция стана широко применяется в авиастроении, автомобильной промышленности и строительной отрасли.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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