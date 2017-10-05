Чешская компания модернизирует производство шпунтовых свай

Чешская компания Vitkovice Steel инвестировала 315 млн. крон (12,18 млн. евро) в модернизацию прокатного стана для производства шпунтовых свай на своем заводе в Остраве.

Проект был направлен на увеличение производственных мощностей, расширение сортамента продукции, сокращение потребление природного газа и снижение выбросов оксидов азота. Как сообщает Vitkovice Steel, провайдером технологий при проведении модернизации выступила специализированная компания из Германии.

Компания является единственным чешским производителем шпунтовых свай и одним из двух поставщиков данной продукции в Европейском Союзе. Она используется в основном для строительства фундаментов и укрепления берегов.