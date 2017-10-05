Vitkovice Steel , Чехия , модернизация оборудования , шпунты | 05 октября 2017 г. | 06:06
Чешская компания модернизирует производство шпунтовых свай
Проект был направлен на увеличение производственных мощностей, расширение сортамента продукции, сокращение потребление природного газа и снижение выбросов оксидов азота. Как сообщает Vitkovice Steel, провайдером технологий при проведении модернизации выступила специализированная компания из Германии.
Компания является единственным чешским производителем шпунтовых свай и одним из двух поставщиков данной продукции в Европейском Союзе. Она используется в основном для строительства фундаментов и укрепления берегов.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 32
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