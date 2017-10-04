В Подмосковье завершили реконструкцию ЗМК

В Подольске (Московская область) завершена реконструкция предприятия по производству металлических конструкций, сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

Завершена реконструкция предприятия по производству металлоконструкций, расположенного на ул. Индустриальная в мкр-не Климовск в Подольске. Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

Как уточнили в пресс-службе, в рамках реконструкции, к существующему одноэтажному кирпичному производственному зданию был пристроен административно-складской корпус. Новый корпус предназначен для размещения производственных, складских, административно-бытовых помещений. Застройщиком объекта выступает ООО «Компания Юнит Пром». Общая площадь объекта составляет порядка 2 тыс. м2.

На прилегающей территории обустроены парковочные места для размещения автотранспорта, выполнено озеленение.