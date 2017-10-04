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Северсталь , Олкон , новое оборудование | 04 октября 2017 г. | 10:30

На Оленегорском ГОКе «Северстали» монтируют новый дробильно-сортировочный комплекс

На Оленегорском ГОКе «Северстали» монтируют новый дробильно-сортировочный комплекс

На Олконе приступили к монтажу оборудования дробильно-сортировочного комплекса по выпуску товарного щебня. Ввод в эксплуатацию нового объекта запланирован на октябрь текущего года.

Специалистам предстоит смонтировать три дробилки и шестнадцать конвейеров от 15 до 18 метров в зависимости от фракции дробления. Также в комплекс войдет лаборатория, где будут делать экспресс-анализ готовой продукции.

Пустая порода из карьеров будет проходить три стадии дробления: первые две на щековой и конусной дробилках С-116 и GP-220. Третья стадия предусмотрена для производства кубовидного щебня, который сегодня особенно востребован на рынке. Ее особенность в том, что она колет материал в правильной форме.

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Кроме кубовидного, планируется производить товарный щебень в соответствии с требованиями Государственного Стандарта фракций 5-20, 25-60 и 60-70. Продукция «Олкона» пройдет обязательную сертификацию для работы на внешнем рынке. Для максимальной клиентоориентированности погрузка готовой продукции будет вестись как на автотранспорт, так и в железнодорожные составы.

«Установка дробильно-сортировочного комплекса Metso стоимостью около 130 млн. рублей – это один из крупнейших инвестиционных проектов предприятия в этом году, - комментирует исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов. - Ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит закрыть собственную потребность комбината в щебне, а также поставлять продукцию на внешний рынок».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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