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Алюминий , алюминиевая продукция , Norsk Hydro , Sapa Group , покупка активов , совместное предприятие | 04 октября 2017 г. | 11:30

Norsk Hydro выкупила крупнейшего в мире производителя алюминиевых экструзий

Norsk Hydro выкупила крупнейшего в мире производителя алюминиевых экструзий
Норвежская компания Norsk Hydro выкупила 50% акций производителя алюминиевых экструзий Sapa у норвежского диверсифицированного концерна Orkla, в партнерстве с которым Hydro создала это совместное предприятие в 2013 г.

Объем сделки составил 11,86 млрд. норвежских крон ($1,4 млрд.). Платеж был произведен наличными за счет собственных средств Hydro и револьверной кредитной линии. В дальнейшем компания планирует частично рефинансировать сделку посредством выпуска облигаций.

Компания Sapa является на сегодняшний день крупнейшим в мире производителем алюминиевых экструзий. В 2016 г. объем выпуска данной продукции составил у нее 1,365 млн. т.

Как сообщает Hydro, благодаря выкупу доли в совместном предприятии компания превратилась в глобального интегрированного производителя алюминия, контролирующего всю цепочку создания стоимости — от добычи бокситов и генерации электроэнергии до выпуска алюминиевого проката, экструзий и вторичного рециклированного алюминия.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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