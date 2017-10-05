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Австралия , Китай , Чехия , литий , автомобилестроение , Great Wall Motors | 05 октября 2017 г. | 07:13

На рынке лития стартуют новые крупные проекты

На рынке лития стартуют новые крупные проекты
На мировом рынке лития, который, как ожидается, будет использоваться в больших объемах в производстве аккумуляторов для электромобилей, стартуют новые проекты.

Очередной из них запускает в Западной Австралии компания Kidman Resources, сообщившая о начале подготовки к разработке месторождения Earl Grey. Стоимость проекта оценивается в $110 млн. Предполагается, что на руднике, который может вступить в строй в первом квартале 2019 г., будет ежегодно перерабатываться 2 млн. т сырья, из которого будет получено 288 тыс. т концентрата в год.

Также компания рассматривает возможность строительства рафинировочного завода для производства гидроксида или карбоната лития. Для этой цели она может заключить соглашение о партнерстве с чилийской компанией Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM).

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Другая австралийская компания European Metals подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Чешской Республики по поводу разработки месторождения Cinovec, которое по оценочному объему запасов (309 млн. т руды с 0,39% лития и 0,07% олова) может оказаться крупнейшим рудным месторождением лития в Европе и четвертым по величине в мире.

Проект также предусматривает строительство предприятия по переработке концентрата производительностью 20,8 тыс. т карбоната лития в год. Как сообщил министр промышленности и торговли Чехии Иржи Гавличек, размещение на территории страны мощностей по выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью было обязательным условием, которое правительство поставило перед иностранным инвестором.

Наконец, важной новостью для рынка лития стало заключение соглашения между австралийской компанией Pilbara Minerals и китайским автомобилестроителем Great Wall Motor Company. В соответствии с ним китайцы будут в течение пяти лет с возможным продлением еще на десятилетний период ежегодно покупать у австралийской компании 75-150 тыс. т концентрата сподумена (силиката лития и алюминия). Сделка вступает в силу после ввода в строй второй стадии литий-танталового проекта Pilgangoora в Западной Австралии. При этом Great Wall предоставит австралийцам кредит в размере более $40 млн. и приобретет акции Pilbara еще на $22,5 млн. Это первый случай в мировой практике, когда автомобилестроительная компания заключает долгосрочное соглашение о приобретении литиевого сырья.

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Рудник Pilgangoora, первая стадия которого должна вступить в строй во втором квартале 2018 г., может стать одним из ведущих поставщиков лития в Австралии. Его производственная мощность составит 314 тыс. т концентрата сподумена в год а после запуска второй стадии возрастет до 564 тыс. т в год, т. е. немногим менее 40 тыс. т содержащегося оксида лития.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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