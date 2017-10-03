Логистику на крупных складских комплексах обсудят 5 октября

5 октября в Подольском районе Московской области состоится круглый стол "Логистика на крупных складских комплексах". Участники мероприятия примут участие в открытии новой металлобазы А ГРУПП в пос.Большое Толбино. Этот объект занимает площадь около 9 Га, мощность единовременного хранения - 50 тыс. т металлопродукции широкого ассортимента. Территориально он состоит из пяти площадок, на которых находится 18 кранов, что позволит компании одновременно отгружать или разгружать 18 транспортных средств (как машин, так и вагонов). В сутки А ГРУПП сможет отгружать около 200 автомобилей и разгружать до 30 вагонов с данной площадки.

Также участники мероприятия ознакомятся с организацией логистики и работы СК Подольск компании Ариэль-Металл, а затем примут участие в дискуссии и обмене мнениями, относительно того, какие инструменты и способы помогают построить эффективную складскую и транспортную логистику на современный металлобазах, СМЦ и логистических комплексах.

Оставить заявку на участие можно на сайте РСПМ