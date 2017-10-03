Мечел: новый инвестцикл в металлургии может начаться через 3-5 лет

Новый инвестиционный цикл в металлургической отрасли может начаться через 3-5 лет, заявил финансовый директор компании Мечел Сергей Резонтов в ходе финансового саммита в Москве.

Согласно заявлению Сергея Резонтова, в последние два-три года практически не наблюдается новых инвестиционных проектов в металлургической отрасли. "Все вкладывают, главным образом, в жизненно необходимые проекты. Инвестиции по сектору составляют сегодня не миллиарды долларов, а сотни миллионов. Глобальные тенденции развития и роста, когда компании вкладывали миллиарды, ушли", - сказал он. на .

"Есть надежда, что ситуация изменится, - добавил Сергей Резонтов. - И если говорить про металлургию, то пора готовиться к новому инвестиционному циклу, который должен начаться через 3-5 лет".