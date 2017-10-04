Baosteel , Китай , Холоднокатаный прокат , новые мощности , электротехническая сталь , Оцинкованная сталь , Baowu | 04 октября 2017 г. | 10:33
Baosteel досрочно ввела в строй мощности по выпуску листового проката
Комплекс включает в себя стан холодной прокатки, на котором можно получать лист шириной до 1550 мм, линии травления, отжига, цинкования и производства кремнистой электротехнической стали. Его годовая мощность составляет 2,55 млн. т высококачественного проката, предназначенного для автомобилестроения, производства бытовой техники и машиностроительной отрасли.
Как сообщает французская компания Fives, поставившая для предприятия оборудование для отжига, большая часть производственных линий была запущена с опережением графика на 60-165 дней.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 10
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