Baosteel досрочно ввела в строй мощности по выпуску листового проката

Китайская компания Baosteel, входящая в состав группы Baowu, запустила на меткомбинате Zhanjiang в южной провинции Гуандун интегрированный комплекс по производству листового проката с высокой добавленной стоимостью.

Комплекс включает в себя стан холодной прокатки, на котором можно получать лист шириной до 1550 мм, линии травления, отжига, цинкования и производства кремнистой электротехнической стали. Его годовая мощность составляет 2,55 млн. т высококачественного проката, предназначенного для автомобилестроения, производства бытовой техники и машиностроительной отрасли.

Как сообщает французская компания Fives, поставившая для предприятия оборудование для отжига, большая часть производственных линий была запущена с опережением графика на 60-165 дней.