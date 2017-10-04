Switch to English
Baosteel , Китай , Холоднокатаный прокат , новые мощности , электротехническая сталь , Оцинкованная сталь , Baowu | 04 октября 2017 г. | 10:33

Baosteel досрочно ввела в строй мощности по выпуску листового проката

Baosteel досрочно ввела в строй мощности по выпуску листового проката
Китайская компания Baosteel, входящая в состав группы Baowu, запустила на меткомбинате Zhanjiang в южной провинции Гуандун интегрированный комплекс по производству листового проката с высокой добавленной стоимостью.

Комплекс включает в себя стан холодной прокатки, на котором можно получать лист шириной до 1550 мм, линии травления, отжига, цинкования и производства кремнистой электротехнической стали. Его годовая мощность составляет 2,55 млн. т высококачественного проката, предназначенного для автомобилестроения, производства бытовой техники и машиностроительной отрасли.

Как сообщает французская компания Fives, поставившая для предприятия оборудование для отжига, большая часть производственных линий была запущена с опережением графика на 60-165 дней.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 10

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

04.10.2017
Danieli построит для вьетнамской Hoa Phat комплекс по выпуску листового проката
03.10.2017
В Китае анонсированы два новых металлургических проекта
03.10.2017
Китай снизит темпы роста производства и потребления алюминия
02.10.2017
Итоги сентября на мировом рынке стали
02.10.2017
ArcelorMittal планирует крупные инвестиции в Мексике
02.10.2017
Salzgitter установит третью линию цинкования
02.10.2017
Группа Ternium запускает новые проекты в Латинской Америке
29.09.2017
В Европе построят первый метзавод за сорок лет
29.09.2017
Китай сократит добычу железной руды
28.09.2017
Потребление стали в Китае выше ожидаемого
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter