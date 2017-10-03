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Цветные металлы | 03 октября 2017 г. | 15:43

Широкая гамма цветных металлов будет представлена на осеннем форуме в Москве

Широкая гамма цветных металлов будет представлена на осеннем форуме в Москве

Обширная номенклатура изделий из алюминия, титана, магния, меди, латуни, бронзы, никеля, свинца и других видов цветных металлов и сплавов будет представлена предприятиями-производителями и поставщиками 14-17 ноября на 23-й Международной промышленной выставке Металл-Экспо'2017.

Среди участников форума: Уральская горно-металлургическая компания, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Каменск-Уральский металлургический завод, Алюминий Металлург Рус, Ступинская МК, Каменск-Уральский ЗОЦМ, Чепецкий механический завод, Артемовский ЗОЦМ, Новотроицкий завод хромовых соединений, Алмет, Алунекст, Металлсервис, Альфа-металл, Кастинг, Рязцветмет, а также более 20 компаний из стран Европы и ЮВА.

В рамках деловой программы Металл-Экспо'2017 пройдет ряд конференций и презентаций участников рынка цветных металлов, в том числе "Цинк - защита от коррозии", конференция по вторичным ресурсам, конференция по современным технологиям в области производства и обработки цветных металлов, круглый стол участников рынка цветных металлов.

Приглашаем познакомиться с программой мероприятия и списком участников МеталлЭкспо-2017

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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