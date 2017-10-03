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ЕЭК , графитированные электроды , антидемпинговое расследование , Индия | 03 октября 2017 г. | 16:00

ЕЭК начинает повторное расследование в отношении графитированных электродов из Индии

ЕЭК начинает повторное расследование в отношении графитированных электродов из Индии

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии уведомил о начале повторного антидемпингового расследования в отношении графитированных электродов, происходящих из Индии и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры.

Инициатор повторного расследования – Новочеркасский электродный завод, на долю которого за период с 1 января 2013 по 31 марта 2017 приходилось 100% объёма производства графитированных электродов в ЕАЭС.

Объект расследования – электроды, используемые в печах, графитированные круглого сечения диаметром более 520 мм, но не более 650 мм, или иного поперечного сечения площадью более 2700 кв.см., но не более 3300 кв.см., происходящие из Индии и ввозимые на территорию ЕАЭС (8545 11 002 0 ТН ВЭД ЕАЭС). В настоящее время в отношении данной продукции, используемой в металлургическом производстве, применяется антидемпинговая пошлина (25 декабря 2012) в размере 32,83% для Graphite India Ltd, 16,04% – для HEG Ltd. и 32,83% – для остальных индийских компаний.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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