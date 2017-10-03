Северсталь-метиз поставил крепеж на строительство «Екатеринбург-Арены»

Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ, Орловская область, входит в Северсталь-Метиз) отгрузил очередную партию крепежа для строительства стадиона «Екатеринбург-Арена».

Шестигранный крепеж (болты и гайки М20) повышенного класса прочности предназначен для монтажа сборно-разборных трибун на время проведения чемпионата мира по футболу. Это уже не первая поставка орловского крепежа на строительство «Екатеринбург-Арены» - крупнейшего спортивного сооружения Екатеринбурга. Ранее ОСПАЗ уже поставлял на эту стройку высокопрочный мостовой крепеж для ответственных металлоконструкций.

Напомним, чтобы удовлетворить спрос на крупный крепеж в связи со строительством объектов к ЧМ-2018, ОСПАЗ, начиная с 2009 г., начал установку нового оборудования для производства болтов и гаек большого диаметра.

«Участие в таком знаковом и важном для всей страны проекте, как строительство стадионов к Чемпионату мира по футболу, - показатель определенного уровня доверия к нашей компании. Клиенты знают, что мы можем решить поставленные задачи и обеспечить должный уровень качества выпускаемой продукции», - считает директор Орловского сталепрокатного завода Алексей Ереничев.