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КамАЗ , модернизация оборудования | 04 октября 2017 г. | 12:03

КамАЗ инвестирует в модернизацию производственных мощностей

КамАЗ инвестирует в модернизацию производственных мощностей

КамАЗ (входит в Госкорпорацию Ростех) и KUKA Robotics RUS подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, предусматривающее внедрение промышленных роботов на площадях автогиганта. Документ предусматривает прямые поставки роботов, а также открытие сервисного центра в регионе Набережные Челны и обучающих центров для повышения уровня компетенции работников КамАЗа в области работы с робототехникой.

В рамках стратегического партнёрства будут реализованы проекты по комплексной автоматизации и модернизации производственных мощностей завода. Планируются комплексные поставки робототехнического оборудования, а также внедрение новейших технологий на базе концепции Индустрии 4.0, которая открывает новые возможности по использованию цифровых сетей на производстве, гибких производственных систем и новых бизнес-моделей для всех этапов производства. Объём поставок будет определён на основании текущих потребностей заказчика. Согласно документу, компания KUKA Robotics RUS включена в перечень стратегических поставщиков лидера российского грузового машиностроения до конца 2022 г.

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«Несколько лет назад КамАЗ взял уверенный курс на реинжинринг производства, и сегодня на производственных площадях компании сосредоточены многие передовые технические решения. Развитие сотрудничества с одним из главных мировых поставщиков робототехники позволит нам совершить ещё один шаг в сторону инноваций и повысить эффективность производства», – прокомментировал подписание соглашения генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин. Он также подчеркнул, что современные решения, которые предлагает партнёр, особенно актуальны для автогиганта с учётом реализации ряда крупных проектов. В их числе – открытие нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков поколения К5, совместно с компанией DAIMLER.

Немецкая компания KUKA Robotics – один из ведущих поставщиков промышленных роботов. Впервые роботы этого производителя были установлены на предприятиях «КАМАЗа» более 25 лет назад. На современном этапе развития компании в производственных подразделениях появились роботы нового поколения. Так, на линии сварки кабин нового модельного ряда, запущенной на Прессово-рамном заводе в 2015 г., имеется сварочная ячейка из трёх роботов KUKA большой грузоподъёмности. Они обеспечивают высокую производительность и диагностику качества в автоматическом режиме. Кроме того, роботы KUKA есть на Автомобильном заводе и Заводе двигателей КамАЗа.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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