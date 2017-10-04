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сэндвич-панели , Краснодарский край | 04 октября 2017 г. | 09:04

Теплант поставит сэндвич-панели для промышленного объекта в Краснодарском крае

Теплант поставит сэндвич-панели для промышленного объекта в Краснодарском крае

В Краснодаре ведется строительство предприятия хлебопекарной промышленности производительностью 76 тыс. т продукции в год. Заказчик объекта – российская компания розничной торговли АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») сотрудничает с Теплантом не впервые. Большинство гипермаркетов «Магнит» в России построено из сэндвич-панелей Teplant.

В настоящее время официальный дилер завода - ООО «Югстрой-Авто» ведет отгрузку первой из 19 тыс. м2 партии сэндвич-панелей на строительство склада готовой продукции.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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