Метинвест инвестирует в развитие производства $8,8 млрд

Метинвест намерен в ближайшие 10?15 лет инвестировать в модернизацию производственных мощностей $8,8 млрд, сообщает EurAsia Daily.

Большая часть этой суммы — $ 5,7 млрд — будет инвестирована в металлургические активы, в горный сегмент планируется вложить $ 3,1 млрд. «Это будут самые современные производства, которые потребуют современных технологий. То есть, по сути, это металлургия на стыке с информационными технологиями, так называемая „Индустрия 4.0“», — заявил директор по маркетингу группы «Метинвест» Роман Курашев в ходе международного металлургического форума «Наука и инновации» в Киеве.

По словам Романа Курашева, стратегия развития Метинвеста направлена на то, чтобы оставаться вертикально-интегрированной компанией с низкой себестоимостью в условиях, когда предложение на рынке будет устойчиво превышать спрос. «В мире остаются избыточные стальные мощности. По разным оценкам, это 2,2 миллиарда тонн, которые сейчас загружены на 70%. Это очень низкая загрузка», — охарактеризовал ситуацию на рынке представитель холдинга.

Даже несмотря на потерю ряда активов (прежде всего Енакиевского металлургического комбината) после блокады Донбасса, Метинвест по-прежнему является крупнейшей на Украине. Сейчас ей принадлежат металлургический комбинат «Азовсталь», Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и еще девять заводов.

