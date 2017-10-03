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Hyundai , Автопром , автомобилестроение | 03 октября 2017 г. | 16:04

Российский завод Hyundai увеличил производство

Российский завод Hyundai увеличил производство

По итогам девяти месяцев 2017 г. петербургский завод Hyundai выпустил 169,8 тыс. автомобилей, что на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года. Всего в текущем году предприятие планирует произвести более 220 тыс. машин.

В 2015-2017 гг. завод полностью обновил линейку выпускаемых автомобилей, дополнительно инвестируя в предприятие более $300 млн (17,4 млрд руб.), которые были потрачены на модернизацию производства. Таким образом, общие инвестиции в проект завода на сегодняшний день превысили $1 млрд (58 млрд руб.).

В августе прошлого года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» начал производство компактного кроссовера Hyundai Creta, который с момента выхода на рынок удерживает звание самого популярного SUV в России. В феврале 2017 г. на предприятии стартовало производство седана Hyundai Solaris нового поколения, а в июле – нового KIA Rio. Эти модели являются лидерами продаж среди иномарок на российском рынке.

Источник: Автостат
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