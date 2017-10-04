На Саратовской ГЭС модернизирован шестой по счету гидроагрегат

На Саратовской ГЭС (входит в РусГидро») успешно завершены 72-часовые комплексные опробования гидроагрегата №13 (ГА-13) с модернизированной гидротурбиной. Работы по обновлению ГА-13 велись в рамках программы комплексной модернизации РусГидро.

По словам главного инженера Саратовской ГЭС Александра Клименко, работы по модернизации ГА-13 длились 14,5 месяца - это короткий срок для проведения столь масштабного и технологически сложного вида работ. «Сокращение сроков замены турбины – это результат отлаженного на предыдущих аналогичных работах механизма модернизации, а также повышения квалификации сотрудников всех служб и организаций, задействованных в проекте», - отметил он.

ГА-13 – шестой по счету гидроагрегат с новой турбиной. По контракту с Voith Hydro на Саратовской ГЭС планируется заменить все 22 вертикальные поворотно-лопастные гидротурбины. В 2015 г. после модернизации были введены три гидроагрегата (ГА-24, ГА-10, ГА-14), в 2016 году – еще два (ГА-8 и ГА-4). В настоящий момент идут работы на гидроагрегате № 21 и гидроагрегате № 6.

Поворотно-лопастные турбины, установленные на Саратовской ГЭС, считаются крупнейшими в России гидротурбинами такого типа. Их рабочие колеса имеют диаметр 10,3 м, вес полностью собранного колеса - 314 тонн. Новые турбины отвечают всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования ГЭС Они имеют новую конструкцию рабочего колеса и пять лопастей вместо четырех. Кроме того, сервомотор интегрирован в рабочее колесо как завершенный конструктивный узел. Благодаря такому техническому решению давление масла на уплотнения лопастей почти в двадцать раз меньше, чем это было в старой конструкции. Обновление оборудования позволит после перемаркировки (документального подтверждения увеличения мощности) увеличить мощность гидроагрегата №13 на 10% (на 6 МВт).