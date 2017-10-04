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Медь , Удоканское месторождение , Байкальская горная компания | 04 октября 2017 г. | 10:53

Байкальская горная компания приступила к проектированию ГМК «Удокан»

Байкальская горная компания приступила к проектированию ГМК «Удокан»

Байкальская горная компания (БГК) и Механобр инжиниринг заключили договор на выполнение работ по проектированию объектов горно-металлургического комбината «Удокан», относящихся к технологическому комплексу. Работы по проекту должны завершиться в конце 2018 г., они проводятся за счет собственных средств компании.

Согласно техническому заданию, технологический комплекс будет включать участки дробления и измельчения с системой конвейерного транспорта дробленой руды, обогатительную фабрику, гидрометаллургический завод, объекты хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения. Проектная документация будет содержать обоснование технологии обогащения и гидрометаллургической переработки руд месторождения.

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Удоканское месторождение меди находится в Забайкальском крае. Оно является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире неразработанным месторождением меди. Оцененные по международным стандартам ресурсы – более 26 млн т металла. Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство на месторождении промышленного комплекса, ориентированного на производство катодной меди и попутного серебра.

Ранее БГК был проведен полномасштабный комплекс исследований и полупромышленных испытаний, направленных на разработку технологической схемы переработки руд месторождения. Производственная мощность проектируемого предприятия должна составить не менее 36 млн т руды в год с возможностью увеличения до 45 млн т руды в год.

В настоящее время в соответствии с условиями пользования недрами компания приступила к этапу подготовки технического проекта разработки месторождения. Сроки выхода Удоканского ГМК на проектную мощность будут определены в ходе его подготовки и согласования.

Источник: RNS
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