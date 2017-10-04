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РЖД , Железнодорожные грузоперевозки , ДВЖД | 04 октября 2017 г. | 09:03

Погрузка на ДВЖД увеличилась на 10,7%

Погрузка на ДВЖД увеличилась на 10,7%

В сентябре 2017 г. погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, входит в РЖД) составила 4,15 млн т, что на 10,7% больше в годовом соотношении.

Грузооборот за сентябрь текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8% и составил 16 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 5,5% и составил 21 млрд тонно-км.

Погрузка за 9 месяцев 2017 г. составила 36 млн т, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На дороге погружено: 13,8 млн т каменного угля (–6,6% к январю-сентябрю 2016 г.); 7,7 млн т нефтепродуктов (+5,2%); 3,86 млн т лесных грузов (+12%); 1,05 млн т цемента (+11,3%); 205 тыс. т черных металлов (–56%); 185 тыс. т лома черных металлов (+61%).

Грузооборот с начала года составил 150 млрд тарифных тонно-км, что на 5,7% больше уровня прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 5,5% и составил 196 млрд тонно-км.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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