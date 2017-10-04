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Норильский никель | 04 октября 2017 г. | 07:19

Акционеры Норникеля утвердили размер дивидендов на первое полугодие

Акционеры Норникеля утвердили размер дивидендов на первое полугодие

Внеочередное общее собрание акционеров Норильского никеля, крупнейшего мирового производителя рафинированного никеля и палладия приняло решение выплатить промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2017 г. в размере 224,20 руб. на одну обыкновенную акцию.

Общий объем денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов за первое полугодие текущего года, составит 35,5 млрд руб.

Акционеры утвердили 19 октября 2017 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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