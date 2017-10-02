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Запорожсталь , операционные результаты | 02 октября 2017 г. | 15:42

ПАО "Запорожсталь" в сентябре произвела 350,9 тыс. т стали

ПАО

В сентябре 2017 г. на ПАО «Запорожсталь» произведено 382,2 тыс. т чугуна, 350,9 тыс. т стали, 291,4 тыс. т проката. Рост производства чугуна достигнут благодаря выводу реконструированной доменной печи №3 на рабочие параметры, в сентябре 2017 г. достигнута рекордная суточная про-изводительность всех доменных печей комбината – 13,3 тыс. т чугуна.

С января по сентябрь 2017 г. произведено 2740,1 тыс. тонн чугуна, 2931,1 тыс. тонн стали, 2466,8 тыс. тонн проката.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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