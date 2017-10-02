Switch to English
Выставки , Металлургия РФ , Металл-экспо'2017 | 02 октября 2017 г. | 14:53

Российские меткомпании проведут на "Металл-Экспо'2017" серию презентаций

Российские меткомпании проведут на

Из более чем 500 участников 23-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо'2017", которая пройдет 14 - 17 ноября на ВДНХ, 300 организаций будут представлять металлургию и машиностроение РФ. Среди них особо будут выделяться оригинальные экспозиции отечественных металлургических компаний: ЕВРАЗа, ММК, НЛМК, Северстали, Мечела, Металлоинвеста, ТМК, ОМК, ЧТПЗ, ПМХ, УГМК-Сталь, Абинский ЭМЗ, Ашинский ЭМЗ, ВМК "Красный Октябрь", НТЗ и КМК ТЭМ, Уралтрубпром, Загорский ТЗ, Русполимет, МЗ Электросталь, ЛМЗ, Группа ОМЗ и ряда других.

Многие из них проведут для своих партнеров и клиентов различного вида презентации как на стендах, так и в конференц-залах павильона. Будут представлены новые возможности недавно введенных и планируемых к вводу в эксплуатацию в ближайшее время новых мощностей по производству сортового и листового проката, сталей с покрытиями, труб, метизной продукции.

Новости по теме
07 сентября 2017 г. Приглашаем ознакомиться с предварительным списком участников "Металл-Экспо'2017"

Поставщики металлопродукции и конечные потребители в одном месте смогут встретиться практически со всеми отечественными и зарубежными производителями проката черных металлов, труб и метизов.

С деловой программой форума и списком участников можно ознакомиться на сайте "Металл-Экспо'2017".

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 119

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

29.09.2017
Неделя металлов в Москве не за горами!
28.09.2017
Ведущие отечественные металлотрейдеры примут участие в "Металл-Экспо'2017"
27.09.2017
Северсталь, Металлоивест и ММК - лидеры по величине чистой прибыли в 2016 г.
27.09.2017
Утверждена программа Недели металлов в Москве'2017
25.09.2017
Оргкомитет Металл-Экспо обсудит и утвердит деловую программу Осенней недели металлов в Москве
07.09.2017
Приглашаем ознакомиться с предварительным списком участников "Металл-Экспо'2017"
01.09.2017
Ведущие меткомпании представят свои возможности на "Металл-Экспо'2017"
30.08.2017
Подготовка "Металл-Экспо'2017" выходит на финишную прямую
09.08.2017
В сентябре на российском рынке металлопроката продолжится повышение цен
18.07.2017
"Они закаляют сталь" (документальный фильм)
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter