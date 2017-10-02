Российские меткомпании проведут на "Металл-Экспо'2017" серию презентаций

Из более чем 500 участников 23-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо'2017", которая пройдет 14 - 17 ноября на ВДНХ, 300 организаций будут представлять металлургию и машиностроение РФ. Среди них особо будут выделяться оригинальные экспозиции отечественных металлургических компаний: ЕВРАЗа, ММК, НЛМК, Северстали, Мечела, Металлоинвеста, ТМК, ОМК, ЧТПЗ, ПМХ, УГМК-Сталь, Абинский ЭМЗ, Ашинский ЭМЗ, ВМК "Красный Октябрь", НТЗ и КМК ТЭМ, Уралтрубпром, Загорский ТЗ, Русполимет, МЗ Электросталь, ЛМЗ, Группа ОМЗ и ряда других.

Многие из них проведут для своих партнеров и клиентов различного вида презентации как на стендах, так и в конференц-залах павильона. Будут представлены новые возможности недавно введенных и планируемых к вводу в эксплуатацию в ближайшее время новых мощностей по производству сортового и листового проката, сталей с покрытиями, труб, метизной продукции.

Поставщики металлопродукции и конечные потребители в одном месте смогут встретиться практически со всеми отечественными и зарубежными производителями проката черных металлов, труб и метизов.

С деловой программой форума и списком участников можно ознакомиться на сайте "Металл-Экспо'2017".