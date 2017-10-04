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Авиастроение , Технодинамика | 04 октября 2017 г. | 06:01

Технодинамика может начать поставку систем для российско-китайского самолета

Технодинамика может начать поставку систем для российско-китайского самолета

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) вошел в шорт-лист претендентов на поставку систем и компонентов для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Финальный отбор поставщиков систем начнется до конца текущего года.

«Сегодня «Технодинамика» обладает полным набором компетенций и производственных ресурсов для того, чтобы стать основным поставщиком авиационных систем и агрегатов для перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, – отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

В рамках конкурса Технодинамика планирует сконцентрироваться на разработке систем шасси, кондиционирования воздуха, пожарной защиты и кислородного оборудования. Кроме того, для включения в проект по созданию самолета холдинг предлагает системы электроснабжения, регулирования давления в кабине, дополнительного охлаждения, топливную и противообледенительную системы.

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Предполагается, что в рамках проекта компания сможет вести разработки оборудования совместно с рядом российских и зарубежных партнеров. При этом все критически важные системы и компоненты будут создаваться на собственных предприятиях холдинга.

В 2016 г. Технодинамика стала победителем открытого конкурса Минпромторга России, по итогам которого получил контракт на НИОКР по восьми системам для проекта российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Стоимость выигранного контракта составила 240 млн руб.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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