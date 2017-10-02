На Коршуновском ГОКе - новый управляющий директор

На Коршуновском ГОКе (входит в Мечел) сменился управляющий директор.

Управляющим директором ПАО «Коршуновский ГОК» назначен Михаил Мажукин, который с 2009 по 2013 гг. руководил ОАО «Южноуральский никелевый комбинат» (входит в Мечел). На этом посту он сменил Бориса Седельникова, который назначен директором по открытым горным работам угольной компании ПАО «Южный Кузбасс» (входит в Мечел).

«Борис Седельников внес большой вклад в развитие Коршуновского ГОКа. Под его руководством проведено техническое перевооружение предприятия, приобретено новое оборудование, по его личной инициативе был возвращен институт помощников машинистов экскаватора, что позволило в короткий срок решить проблему подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Новый управляющий директор Михаил Мажукин имеет большой производственный опыт и зарекомендовал себя как грамотный руководитель», - отметил генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк.