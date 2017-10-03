На воду спущено судно на подводных крыльях нового поколения
Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева (ЦКБ по СПК, г. Нижний Новгород) спустило на воду судно на подводных крыльях «Валдай-45Р». Как заявил заместитель министра транспорта, глава Росморречфлота Виктор Олерский, судно потенциально может рассчитывать на широкое распространение из-за отсутствия альтернативных транспортных возможностей.
Как сообщает пресс-служба ЦКБ по СПК, работа над созданием «Валдай 45Р» ведется в рамках ГП РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 гг.». Длина судна составляет 21,3 м, ширина – 5,2 м, скорость – 60 км/ч, пассажировместимость – 45 человек, дальность плавания – 400 км, экипаж – 2 человека.
Судно способно обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатация возможна на полноводных реках по всей территории России.
«Это первое речное пассажирское СПК нового поколения. Последнее подобное судно было построено еще в СССР более 30 лет назад. СПК «Валдай 45Р» строится на собственном производстве нашего предприятия, с использованием самого современного оборудования и материалов. Готовое головное СПК "Валдай 45Р" начнет навигацию уже в 2018 г. Оно сможет уменьшить нагрузку дорожного трафика, особенно в условиях наплыва болельщиков на Чемпионат Мира по футболу, обеспечив водные сообщения между городами, а также привлечь туристов в города России», – отметил председатель совета директоров ЦКБ по СПК Георгий Анцев.
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