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Техностиль колор , прокат с полимерным покрытием , оцинкованный и окрашенный прокат , Техностиль | 02 октября 2017 г. | 12:06

"Техностиль колор" освоил новый тип покрытия

Компания "Техностиль колор", входящая в ГК Техностиль, к новому учебному году освоила еще один тип покрытия.

Сталь оцинкованная с высокоглянцевой поверхностью предназначена специально для изготовления белых магнитно-маркерных досок. На доске, произведенной из металла "Техностиль колор", надписи, сделанные маркером стираются без использования дополнительных растворяющих средств. За счет высокого глянца поверхность остается чистой, без разводов и сохраняет первоначальный внешний вид даже после тысячного использования.

Производство лакокрасочных материалов осуществляется в Европе, где продукция проходит жесткий контроль качества по европейским стандартам. Для дополнительной защиты поверхности металла при перевозке и изготовлении досок, на всю поверхность наносится полимерная пленка. На сегодняшний день "Техностиль колор" является первым в России поставщиком данной продукции, готовым составить серьезную конкуренцию иностранным производителям. В ближайшее время в планы компании входит тестирование материалов для изготовления досок для мела зеленого цвета, которые повсеместно используются в школах; а также черных досок для мела, без которых на сегодняшний день сложно представить себе заведения общественного питания, а также детские развивающие центры.

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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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