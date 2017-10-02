Итоги сентября на мировом рынке стали

Сентябрь на мировом рынке стали четко делится на две половины. В начале месяца котировки на стальную продукцию усиленно росли, продолжая начавшийся еще в июне подъем. Но, перевалив за середину сентября, рынок словно уперся в потолок. Котировки в большинстве регионов прошли пик и откорректировались в сторону понижения.

Правда, четвертый квартал рынок все же встречает на весьма высоком уровне. В течение предыдущих трех месяцев стоимость полуфабрикатов, сортового и листового проката прибавила порядка 15-25% и приблизилась к докризисным показателям конца 2013 г. Тем не менее, негативные тенденции, проявившиеся в конце сентября, ставят немаловажный вопрос: превратится ли это понижение в новый спад с возвращением котировок к показателям конца, а то и середины лета, либо после некоторой коррекции рынок стабилизируется на относительно высокой отметке?

В ближайшие месяцы китайской металлургической промышленности придется пройти через серьезное испытание. Китайское правительство в борьбе за чистоту воздуха было вынуждено пойти фактически на чрезвычайные меры, потребовав снижения загрузки мощностей металлургических, коксохимических, цементных и других предприятий на период с 15 ноября по 15 марта. Сокращение производительности может достигать 50%, что станет для металлургов сильным ударом по прибыльности, но иного пути, как говорится, нет. Сообщения об ожидаемом падении выплавки стали уже с начала четвертого квартала помогли стабилизировать котировки на прокат на китайских биржах в последние дни сентября.

Зимнее снижение выпуска, очевидно, приведет к уменьшению спроса на железную руду, которая начала падать в цене еще в первой половине сентября, а завершила третий квартал на отметке конца июня — $6 2 за т CFR Китай для австралийского материала с 62% железа. Ряд экспертов прогнозируют ее дальнейшее удешевление до $ 55 за т и менее, т. е. более чем на 30% по сравнению с летними пиками. При таком раскладе стальная продукция может подешеветь зимой по сравнению с текущим уровнем даже при достаточно приличном спросе.

Складывающаяся ситуация уникальна, ее просто не с чем сравнивать. Остается только постоянно следить за китайским рынком и реагировать на новые тенденции. В связи с этим мировой рынок в ближайшие месяцы, скорее всего, будет сильно волатильным, неустойчивым. В то же время, специалисты не ожидают возобновления поставок китайской стальной продукции на внешние рынки в прежних объемах, поэтому ценовой обвал, сравнимый с 2015 г., выглядит маловероятным.

К концу сентября металлолом в Турции вернулся практически на уровень начала третьего квартала, а в первой половине октября может опуститься до этой отметки в ходе дальнейшего спада. Это может спровоцировать резкое ослабление заготовки и арматуры в странах региона, хотя видимый спрос на них остается достаточно высоким.

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