На "ArcelorMittal Tubular Products Aktau" назначен новый генеральный директор

С 29 сентября 2017 г. генеральным и финансовым директором АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» назначен Магамед Ибрагимов, ранее занимавший должность исполняющего обязанности финансового директора АО «АрселорМиттал Темиртау». В компанию «АрселорМиттал Темиртау» Магамед Ибрагимов пришел в августе 2016 года. Ранее он занимал руководящие позиции крупнейшей мировой нефтесервисной корпорации «Шлюмберже», в компаниях «Сахалин Энерджи Инветсмент Компании Лимитед» и «Тюменьпромгеофизика».

Женис Утегенов, ранее занимавший должность генерального директора АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» переведен на должность директора по развитию бизнеса АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau». Первоочередными задачами Жениса Утегенова в новой должности являются увеличение объема производства и освоение внешних рынков.

Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон рассказал: «Мы видим большие перспективы в бизнесе и уверены, что Актауский трубный завод будет активно развиваться. Со своей стороны, мы готовы поддержать производство трубного завода поставкой сырья, необходимыми материалами и финансированием значимых проектов. Магамед Ибрагимов имеет богатый опыт работы в международных компаниях и на новой позиции мы ожидаем от него повышение производственных и увеличение финансовых показателей».