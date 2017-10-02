Ставки аренды вагонов стабилизировались

В августе 2017 г. реализация вагонов заводами СНГ составила 5,1 тыс. ед. (3,0 тыс. — полувагоны), что на 35% выше результатов августа 2016 г. (3,8 тыс. ед.) и на 10% ниже уровня предыдущего месяца. По оценке экспертов, на конец года производство вагонов в РФ составит 50-52 тыс. вагонов.

прос на полувагоны вдвое превышает списание, составившее в августе 1,4 тыс. ед. Всего в отчетный месяц было списано 3,8 тыс. ед. подвижного состава. Коммерчески пригодный к перевозкам парк остается на высоком уровне — 996 тыс. ед., тогда как неисправный парк на начало сентября сократился до 59,5 тыс. ед. (минимальный уровень с 2014 г.). В результате профицит парка составил 60 тыс. ед., а профицит полувагонов близок к нулевой отметке.

Ставки аренды на полувагоны на типовых тележках в сентябре остаются на прежнем уровне — около 1 400 руб./сутки. К концу года в связи с уровнем производства вагонов, превышающим списание, ожидается балансировка парка с корректировкой ставок до уровня 1 000 - 1 200 руб./сутки.