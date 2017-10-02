Газпром планирует начать бурение на месторождении Каменномысское-море в ЯНАО

Газпром планирует начать эксплуатационное бурение на месторождении Каменномысское-море в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2023 г., говорится в материалах компании «Газпром добыча Ямбург», дочерней компании Газпрома.

Согласно планам Газпрома, эксплуатационное бурение продлится до 2025 г. включительно. На 2017 г. запланирована разработка проектной документации обустройства месторождения, на 2018 г. - выбор генерального подрядчика, на 2022-2025 гг. – строительство береговых объектов. Добыча газа на месторождении начнется в 2025 г.

Компания оценивает уровень добычи на месторождении в 15 млрд м3 в год. Период постоянной добычи составит 13 лет. Запасы газа на месторождении составляют 555 млрд кубометров.

Месторождение Каменномысское-море расположено в южной части акватории Обской губы между Мысами Каменный и Парусный Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, открыто в 2000 г. В перспективе несколько месторождений в окрестностях Ямбурга (Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Семаковское, Тота-Яхинское, Антипаютинское, Чугорьяхинское, Обское, Парусовое, Северо-Парусовое) будут разрабатываться взаимосвязанным технологическим комплексом с транзитом газа через имеющиеся мощности на Ямбургском месторождении.