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НЛМК , социальная ответственность , социальная политика , социальное партнерство | 02 октября 2017 г. | 11:21

НЛМК признан организацией с высокой социальной эффективностью

НЛМК признан организацией с высокой социальной эффективностью

Новолипецкий металлургический комбинат, основное предприятие международной Группы НЛМК, стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», который ежегодно проводит Министерство труда и социальной защиты РФ. Предприятие признано лучшим сразу в двух номинациях: «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Конкурс поводился среди предприятий и организаций Липецкой области. Победителей определяла экспертная рабочая группа на основании утвержденной Минтрудом России методики оценки. При отборе лучших учитывались достижения компаний в таких сферах, как соблюдение трудовых прав работников, улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни и др.

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НЛМК в качестве победителя регионального этапа номинирован для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2016 году Группа НЛМК направила на социальное развитие регионов присутствия около 3 млрд руб., инвестиции в развитие персонала составили 3,4 млн долларов.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель - привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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