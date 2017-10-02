На ЧМК завершился конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») завершился конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков – одних из самых важных и востребованных специалистов в производственных цехах и ремонтных службах. За звание лучшего боролись около 30 сотрудников в возрасте до 35 лет. Без участия данных работников не обходится ни один крупный ремонт и обновление оборудования на предприятии. От качества сварных швов зависит безаварийная эксплуатация агрегатов и сооружений. Участники состязания прошли проверку теоретических знаний и продемонстрировали практические навыки. На первом этапе конкурса проверялись знания техники и технологии сварки, а также материаловедения и правил обслуживания сварочного оборудования.

К практическому этапу – сварке двух металлических пластин – допустили только конкурсантов, успешно прошедших первую теоретическую часть. При подведении итогов учитывалась геометрия сварного шва, его усиления и ширина, которые должны полностью соответствовать ГОСТу. Сваренные конкурсантами образцы были проверены с помощью ультразвукового контроля.

Первое место конкурса занял Рамазан Абдризаков из строительно-монтажного управления, вторым стал представитель этого же подразделения Родион Рамазанов, третьим – Сергей Вахрушев из агломерационного производства. В номинации «Молодость и перспектива» победил Александр Ветошкин из ремонтно-котельного цеха, в номинации «Лучший практик» – Павел Огарёв из цеха технического обслуживания № 3, в номинации «Мастерство и талант» – Дмитрий Корвецкий также из ЦТО-3.