Магнитогорскому метизно-калибровочному заводу - 75 лет

История становления и развития метизного производства в Магнитке началась в годы Великой Отечественной войны. В августе-сентябре 1941 г. в наш город прибывают составы с эвакуированным с метизных предприятий южных и центральных районов СССР оборудованием и специалистами. В Магнитогорске началось строительство сразу трёх новых заводов.

В феврале 1942 г. отгружен для фронта первый вагон метизной продукции. В марте того же года заводы начали производить заклёпки, болты путевые и гайки, в апреле - проволоку, в мае - гвозди.

В 1943 г. коллектив Магнитогорского калибровочного завода впервые удостоен переходящего Красного знамени ВЦСПС и Наркомчермета. Ему присвоено звание "Лучший метизный завод".

В годы войны для нужд фронта и восстановления народного хозяйства завод металлоизделий выпустил почти 75 тысяч т метизов, на заводе металлических сеток изготовлено шесть миллионов квадратных метров сетки, на калибровочном заводе объёмы производства составили более 185 тыс. т.

ММК-Метиз - ключевой актив группы ММК в области глубокой переработки металлопроката и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Предприятие известно в России и за рубежом как надёжный партнёр, имеющий 75-летний опыт производства и реализации метизной продукции. Завод стабильно входит в тройку лидеров метизной отрасли России. Здесь производят все виды метизных изделий: от таких традиционных, как железнодорожные костыли, гвозди и металлосетка до уникальных видов арматуры, выпуск которых осуществляется с применением инновационных технологий на современном оборудовании.

Продукция предприятия отгружалась во многие регионы России и на экспорт: в страны дальнего и ближнего зарубежья. ММК-Метиз поставляет продукцию на предприятия машиностроительной и автомобилестроительной отраслей, в адрес топливно-энергетического комплекса, металлургам, РЖД и строителям. Крупнейшими регионами потребления продукции ММК-Метиз являются Уральский и Центральный федеральные округа.

Расширение сортамента выпускаемой продукции и концентрация производства - такова концепция стратегического развития ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ".

"Юбилейный 2017 г. стал для предприятия началом реализации беспрецедентной инвестиционной программы, рассчитанной до 2020 г., - поясняет директор Магнитогорского метизно-калибровочного завода ММК-Метиз Олег Ширяев. - Её цель - модернизация завода для сокращения производственных затрат, повышения качества и расширения продуктовой линейки, увеличения финансового показателя EBITDA до 2,3 миллиона руб. в год. Проект уникален своей комплексностью и затрагивает все сферы жизнедеятельности завода. Будет создано, по сути, новое предприятие, сконцентрированное на одной промышленной площадке, а не на двух, как это было ранее. Поздравляя коллектив предприятия с юбилеем, желаю слаженной результативной работы, нацеленности на результат, вовлечённости в реализацию инвестиционной программы, которая позволит вывести производство на новый, более качественный уровень.