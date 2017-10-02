Switch to English
Казахстан , KAZ Minerals | 02 октября 2017 г. | 11:30

Актогайская фабрика по переработке сульфидной руды вышла на проектную мощность

Актогайская фабрика по переработке сульфидной руды вышла на проектную мощность

Актогайская обогатительная фабрика (Казахстан, входит KAZ Minerals) объявлена достигшей уровня проектного производства по переработке сульфидной руды, сообщает пресс-служба компании. Доходы от реализации, операционные расходы и расходы по процентам, связанные с Актогайской сульфидной фабрикой, будут отражаться в отчете о доходах и расходах Группы с октября 2017 г.

В результате более высокого, чем ожидалось, содержания меди в верхнем слое рудного тела и успешного наращивания производства на обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды, предполагается, что она достигнет или превысит по итогам 2017 г. верхнюю границу планового диапазона производства 70-85 тыс. т меди.

Новости по теме
18 сентября 2017 г. В США начато расследование по титановой губке

Производственные результаты Группы за третий квартал 2017 г будут представлены в квартальном производственном отчете и промежуточном отчете менеджмента 26 октября 2017 г.
«Я рад сообщить о достижении уровня проектного производства на Актогайской фабрике по переработке сульфидной руды на нашем втором крупном проекте роста. Во время строительства и наращивания производства на этих проектах мы последовательно реализовывали наши производственные и финансовые цели и теперь с нетерпением ждем достижения расчетной мощности на Бозшаколе в этом году и Актогае в 2018 г.»,- прокомментировал председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 72

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

29.09.2017
SMS group поставит установку «печь-ковш» на ArcelorMittal Темиртау
27.09.2017
АрселорМиттал Темиртау внедряет систему счета осей подвижного состава
27.09.2017
АрселорМиттал Темиртау инвестирует в развитие своих угольных активов
25.09.2017
Central Asia Metals Кенеса Ракишева собирается приобрести производителя цинка за $402,5 млн
19.09.2017
Казцинк построит конвейерный транспорт на Жайремском ГОКе
18.09.2017
В США начато расследование по титановой губке
14.09.2017
Казахстан расширяет добычу железной руды
04.09.2017
Китайские компании будут строить порты в Бразилии
28.08.2017
ТМЗ вдвое увеличил экспорт ферросиликомарганца в Россию
28.08.2017
ТВЗ поставил вагоны в Казахстан
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter