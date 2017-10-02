Актогайская фабрика по переработке сульфидной руды вышла на проектную мощность

Актогайская обогатительная фабрика (Казахстан, входит KAZ Minerals) объявлена достигшей уровня проектного производства по переработке сульфидной руды, сообщает пресс-служба компании. Доходы от реализации, операционные расходы и расходы по процентам, связанные с Актогайской сульфидной фабрикой, будут отражаться в отчете о доходах и расходах Группы с октября 2017 г.

В результате более высокого, чем ожидалось, содержания меди в верхнем слое рудного тела и успешного наращивания производства на обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды, предполагается, что она достигнет или превысит по итогам 2017 г. верхнюю границу планового диапазона производства 70-85 тыс. т меди.

Производственные результаты Группы за третий квартал 2017 г будут представлены в квартальном производственном отчете и промежуточном отчете менеджмента 26 октября 2017 г.

«Я рад сообщить о достижении уровня проектного производства на Актогайской фабрике по переработке сульфидной руды на нашем втором крупном проекте роста. Во время строительства и наращивания производства на этих проектах мы последовательно реализовывали наши производственные и финансовые цели и теперь с нетерпением ждем достижения расчетной мощности на Бозшаколе в этом году и Актогае в 2018 г.»,- прокомментировал председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук.