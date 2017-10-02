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Мексика , ArcelorMittal , новые мощности | 02 октября 2017 г. | 11:59

ArcelorMittal планирует крупные инвестиции в Мексике

ArcelorMittal планирует крупные инвестиции в Мексике
Металлургическая группа ArcelorMittal сообщила, что в течение ближайших трех лет инвестирует в свои мексиканские активы $1 млрд. с целью расширения объемов торговых операций в Северной Америке и увеличения поставок стальной продукции на внутренний рынок Мексики.

В настоящее время ArcelorMittal производит в Мексике около 4 млн. т стали в год. Инвестиционная программа предусматривает увеличение этого показателя до 5,3 млн. т в год посредством модернизации меткомбината Lazaro Cardenas, расположенного на тихоокеанском побережье Мексики.

Там же к концу 2020 г. будет установлен новый стан горячей прокатки, что позволит довести объем выпуска данной продукции до 2,5 млн. т в год. Как сообщает ArcelorMittal, на нем будет выпускаться коммерческий прокат для применения в мексиканской промышленности. Поставки высококачественной продукции для автомобилестроения не планируются.

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Кроме того, компания рассчитывает выпускать на мексиканских активах с 2020 г. 1,8 млн. т сортового проката и 1 млн. т слябов. Полуфабрикаты, судя по всему, будут поставляться в США на прокатный завод Calvert в штате Алабама, которым ArcelorMittal владеет совместно с японской корпорацией Nippon Steel Sumitomo.

Мексиканский рынок стали в последние годы демонстрирует высокие темпы роста, так что не только ArcelorMittal планирует наращивать там свои мощности. Практически одновременно о намерении инвестировать $1,1 млрд. в строительство нового прокатного завода в Мексике заявила компания Ternium. При этом ни ее, ни ArcelorMittal не смущают намерения президентской администрации США внести изменения в соглашение о свободной торговле в рамках блока НАФТА, в который, в частности, входят США и Мексика.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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