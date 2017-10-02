Российско-китайскому лайнеру присвоили наименование

Объединенная Авиастроительная Корпорация и Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC) присвоили наименование широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету (ШФДМС) нового поколения.

Название семейства самолетов – CR 929. Базовая версия ШФМДС будет обозначаться как CR 929–600, младшая версия – CR 929–500, а старшая версия – CR 929–700. Латинские буквы C и R обозначают участников проекта: С – China, R – Russia. CR – это также первые две литеры названия совместного российско-китайского предприятия – CRAIC, которое выступает оператором программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

«В китайской культуре число 9 означает вечность. Мы же стратегически названием и нумерацией совместно выстраиваем концепцию единого предложения гражданских самолетов. Так, семейство CR929 отражает возможность формировать предложение для авиакомпаний совместно с китайским узкофюзеляжным проектом С919, а нумерация каждого члена семейства продолжает линейку предложений коммерческих самолетов ОАК, от МС-21-200/300/400 к CR 929 – 500/600/700», – заявил Президент ОАК Юрий Слюсарь.

«Следующие 20 лет станут стратегически важным периодом в развитии мировой гражданской авиационной промышленности. Мы приложим все усилия, чтобы сделать CR 929 примером успешного сотрудничества России и Китая в современном мире», – отметил Председатель совета директоров COMAC Хэ Дунфэн.

К настоящему моменту стороны разработали концепцию семейства, определили предварительные характеристики воздушного судна. Ближайшие планы – переход программы к эскизному проектированию и этапу запроса предложений поставщиков систем и оборудования.