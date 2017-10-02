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Русский уголь , добыча угля | 02 октября 2017 г. | 11:52

«Русский Уголь» наращивает добычу энергетического угля

«Русский Уголь» наращивает добычу энергетического угля

За девять месяцев 2017 г. горняки разреза Степной добыли более 3,1 млн. т каменного энергетического угля. Всего с ввода угольного разреза в эксплуатацию добыто более 57 млн. т твердого топлива, сообщает пресс-служба компании.

На обогатительной фабрике Степного с начала года переработано более 2,6 млн. т угля.

Группа компаний «Русский Уголь», в которую входит разрез Степной, продолжает реализацию инвестиционной программы по модернизации парка горнотранспортной техники. Благодаря этому в 2017 г. на разрез поступили новые бульдозеры ЧЕТРА Т-35 и автогрейдеры.

В 2018 г. инвестиционная программа по технической модернизации предприятия будет продолжена.

По мнению экспертов «Русского Угля», каменный энергетический уголь остается востребованным топливом: мировой спрос на него продолжает расти. Благодаря этому в России растут объемы экспорта этого вида угля. По прогнозам аналитиков компании, объемы экспорта каменного энергетического угля в России в 2017 г. превысят показатели прошлого года.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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