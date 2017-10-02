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РЖД , грузооборот | 02 октября 2017 г. | 15:03

Погрузка на сети РЖД увеличилась на 1,8%

Погрузка на сети РЖД увеличилась на 1,8%

Погрузка РЖД в сентябре 2017 г. составила 103,8 млн т, что на 1,8% больше в годовом соотношении, сообщает пресс-служба компании.

Грузооборот за сентябрь текущего года увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 203,3 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь-сентябрь выросла на 2,8% до 937,3 млн т.

Железными дорогами погружено: каменного угля – 262,96 млн т (+9,3% к январю-сентябрю 2016 г.); кокса – 8,4 млн т (–3,6%); нефти и нефтепродуктов – 175,2 млн т (+0,2%); руды железной и марганцевой – 82,4 млн т (снижение на 0,2%); черных металлов – 53,5 млн т (+ 1,2%); лома черных металлов – 11,5 млн т (+4,1%); химических и минеральных удобрений – 42,5 млн т (+7,9%); цемента – 21,2 млн т (–0,7%); лесных грузов – 33,4 млн т (+3,8%); зерна – 14,6 млн т (+12,3%); строительных грузов – 101,9 млн т (–8,3%); руды цветной и серного сырья – 15,3 млн т (–4,9%); химикатов и соды – 19,3 млн т (+ 2,1%); промышленного сырья и формовочных материалов – 27,4 млн т (+ 5,6%).

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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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