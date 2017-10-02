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Salzgitter , Германия , Европейский союз , автолист , автомобилестроение , новые мощности , Оцинкованная сталь | 02 октября 2017 г. | 11:03

Salzgitter установит третью линию цинкования

Salzgitter установит третью линию цинкования
Германская металлургическая компания Salzgitter сообщила о намерении установить третью линию горячего цинкования, чтобы усилить свои позиции на рынке премиальной стальной продукции для автомобилестроения.

Мощность новой линии составит 500 тыс. т в год, ее ввод в строй запланирован на 2020 г. После ее запуска совокупная производительность всех трех линий составит 1,8 млн. т оцинкованной стали в год.

В настоящее время на автопром приходится около 16% продаж Salzgitter. Наибольшая доля поставок, порядка 20%, направляется в металлоторговлю. Как сообщает компания, увеличение доли высококачественной премиальной продукции в сортаменте является ключевым компонентом программы стратегического развития «Salzgitter AG 2021».

Как отмечает Сет Розенфельд, аналитик из компании Jefferies, расширение производства оцинкованной стали в Евросоюзе может привести к снижению маржинальности этой продукции из-за усиления конкуренции.

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В то же время, по его мнению, консолидация европейского рынка вследствие приобретения итальянского меткомбината Ilva альянсом ArcelorMittal и Marcegaglia, а также слияния металлургических подразделений ThyssenKrupp и Tata Steel может подтолкнуть европейских автопроизводителей к заключению новых контрактов с компаниями «второй величины», чтобы не зависеть от двух крупнейших поставщиков. От этого как раз могут выиграть компании Salzgitter, Voestalpine и SSAB.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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