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стальные трубы , Загорский трубный завод , ЗТЗ | 29 сентября 2017 г. | 13:29

На Загорском трубном заводе автоматизирован процесс выдачи паспорта изделия

На Загорском трубном заводе автоматизирован процесс выдачи паспорта изделия

Теперь выдача сертификатов качества на трубную продукцию производится в автоматическом режиме.

На текущей неделе компания завершила доработку производственной системы класса MES модулем, позволяющим в автоматическом режиме формировать паспорт готовой продукции. Интегрированный модуль позволил на 90% отказаться от ручного ввода информации при формировании паспорта изделия, сократить временные затраты на производство продукции, а также перераспределить кадровые ресурсы завода.

Автоматизация выдачи паспорта изделия позволяет клиентам быть уверенным в качестве поставленных труб, гарантирует их соответствие нормативной документации, ГОСТам и прочим стандартам, применяемым на стороне потребителей трубной продукции.

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Первый заместитель генерального директора – операционный директор Загорского трубного завода Сергей Торопов: «Современное производство – такое производство, где ручной труд сведен к минимуму. Это не только позволяет избежать возможных ошибок, но и, что не менее важно, влиять на себестоимость продукции, сконцентрировав персонал на тех задачах, которые невозможно решить путем автоматизации».

И.о. директора по информационным технологиям Загорского трубного завода Святослав Гвоздев: «В сертификате качества трубы содержатся исчерпывающие сведения о продукте. К ним относятся и химический состав стали, и информация о номере плавки, и сведения о каждом из 23 технологических этапов производственного цикла. Теперь MES-система сама аккумулирует эти сведения и формирует паспорт, который попадает инженерам отдела качества. На последнем этапе, ОТК, происходит сверка всех параметров, финальный контроль, и отправка продукции клиенту».

Первым клиентом, который получил сертификаты, сформированные в автоматическом режиме, уже стал ПАО «Газпром».

В будущем компания также планирует внедрить ряд ИТ-инициатив, направленных на снижение себестоимости загорских труб.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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