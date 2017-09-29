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Проволока - крепеж , Проволока-крепеж , Метизы , Северсталь-Метиз | 29 сентября 2017 г. | 18:01

Отечественные производители метизов рассматривают возможности импортозамещения (видео)

Отечественные производители метизов рассматривают возможности импортозамещения (видео)

"Третий год подряд мы наблюдаем разбалансированность потребления метизов", - рассказал журналисту ИИС "Металлоснабжение и сбыт" на конференции "Проволока-крепеж'2017" в Санкт-Петербурге Сергей Ковряков, генеральный директор компании Северсталь-метиз. - "И во многом такая ситуация складывается под воздействием положения дел на рынках катанки и арматурного проката". При этом, добавил он, спрос на метизную продукцию в целом не растет, поскольку коррелирует с общеэкономической ситуацией в нашей стране.

"Надеемся, что с улучшением экономического положения дел в нашей стране начнется подъем потребления метизной продукции. Также мы активно рассматриваем возможности производства метизов, которые пока завозятся в нашу страну по импорт", - заявил С.Ковряков.

Подробнее смотрите в следующем видео-сюжете

Смотрите также фоторепортаж конференции "Проволока-крепеж'2017"

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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